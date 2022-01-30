Врачи назвали ягоду, снижающую риск сердечного приступа

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Ягода боярышника способна снижать кровяное давление и уменьшать риск сердечного приступа, заявили медики. Об этом сообщает Express.

Кроме того, ягода боярышника, обладающая противовоспалительными свойствами и антиоксидантами, способна снижать уровень холестерина в крови, который также влияет на риск сердечного приступа.

При этом врачи напомнили, что уменьшить кровяное давление можно посредством отказа от употребления алкоголя и кофеина, снижения веса и поддержания физической активности.

Ранее диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско перечислила необходимые для организма фрукты в зимнее время года. В частности, специалист посоветовала есть абрикосы. По ее словам, данный фрукт удобно хранить в замороженном или сушеном виде.

