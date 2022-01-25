Нутрициолог сообщила о полезных свойствах рыбьего жира

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Регулярное употребление рыбьего жира положительно скажется на организме, заявила нутрициолог Екатерина Михайленко РИА Новости.

Эксперт заявила, что продукт имеет большое количество витаминов A и D, а также жирные кислоты Омега-3.

"Витамин А необходим для молодости нашей кожи, поддержания иммунитета и здоровья глаз. Недостаток витамина D приводит к нарушению обмена кальция и фосфора в костях, что в свою очередь увеличивает риск развития остеопороза", – объяснила Михайленко.

Больше всего рыбьего жира содержится в сельди, палтусе, скумбрии, лососе, тунце и треске. При этом данные рыбы должны быть выращены в глубоководных районах или в дикой природе.

Специалист продолжила, что наибольшая концентрация витаминов A и D содержится в жире из печени трески.

"В ней также присутствуют калий, магний и фосфор", – отметила Михайленко.

Она дополнительно предупредила, что из-за повышенной калорийности печенью трески не следует злоупотреблять.

Ранее нутрициолог Алена Степанова объяснила, кому опасно есть красную рыбу. Речь идет о людях с пищевой непереносимостью, проблемами с желчным пузырем и печенью.

