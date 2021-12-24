Нутрициолог рассказала, какие продукты нельзя сочетать

Фото: depositphotos/gpointstudio

Большой вред здоровью наносит сочетание продуктов с жирами и сахаром, например сливки и кондитерские изделия. Об этом РИА Новости рассказала нутрициолог Кристина Журавлева.

"Не рекомендуется (есть. – Прим. ред.) мясо с картофелем, хлебом, горохом, рисом, пшеном, чечевицей, нутом, грибами. Лучше дополнить мясное блюдо овощным салатом, спаржей, листовой зеленью", – уточнила Журавлева.

По ее словам, к тяжести в желудке приводит сочетание сразу двух видов животного белка, поскольку организму тяжело их усвоить. Так, растительное масло относительно хорошо сочетается с рыбой и плохо – с мясом. При этом топленое масло с продуктами сочетается лучше, чем сливочное.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала об одной из самых главных ошибок, которую допускают люди в новогоднюю ночь, – садятся за стол голодным. По ее словам, такая "диета" с последующим перееданием может навредить здоровью печени и поджелудочной железы.

