Нутрициолог рассказала, какие продукты нельзя сочетать

Фото: depositphotos/gpointstudio
Большой вред здоровью наносит сочетание продуктов с жирами и сахаром, например сливки и кондитерские изделия. Об этом РИА Новости рассказала нутрициолог Кристина Журавлева.
"Не рекомендуется (есть. – Прим. ред.) мясо с картофелем, хлебом, горохом, рисом, пшеном, чечевицей, нутом, грибами. Лучше дополнить мясное блюдо овощным салатом, спаржей, листовой зеленью", – уточнила Журавлева.
По ее словам, к тяжести в желудке приводит сочетание сразу двух видов животного белка, поскольку организму тяжело их усвоить. Так, растительное масло относительно хорошо сочетается с рыбой и плохо – с мясом. При этом топленое масло с продуктами сочетается лучше, чем сливочное.
Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала об одной из самых главных ошибок, которую допускают люди в новогоднюю ночь, – садятся за стол голодным. По ее словам, такая "диета" с последующим перееданием может навредить здоровью печени и поджелудочной железы.
"Доктор 24": зимние пряности
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: