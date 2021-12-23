Названы семь способов приготовления овощей для салатов

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Овощи для салатов можно отварить, приготовить в духовке, мультиварке или на углях. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Обычно овощи для салатов варят в кожуре. Это позволяет сэкономить время. Кроме того, овощи в мундире меньше развариваются и меньше впитывают воду.

"Овощи лучше варить по отдельности, не стоит объединять морковь, свеклу и картофель в одной кастрюле. Свекла все окрасит, морковь и картофель варятся разное количество времени. Также не нужно варить вместе с овощами яйца, так как они варятся гораздо быстрее", – говорится в сообщении.

Одним из самых полезных способов приготовления овощей считается готовка на пару. В этом случае сохраняется большинство витаминов и полезных веществ. При этом во время варки овощи можно не солить, а после посолить целый салат. Продукты в пароварку также советуют загружать по отдельности.

Овощи также можно приготовить в духовке. Для этого необходимо помыть продукты, а после нечищенными высыпать в сковороду с высокими бортиками. Корнеплоды советуют наполовину засыпать крупной солью и поставить в духовке на температуру 200 градусов. Запекать овощи стоит 20–30 минут, а после перевернуть и довести до готовности.

В духовке также можно приготовить овощи с использованием фольги. В этом случае к ним можно добавить немного масла, пряные травы, немного соли и перца. Каждый корнеплод необходимо завернуть в фольгу, сбрызнуть его оливковым маслом, натереть солью и перцем. В этом случае овощи готовятся 25–30 минут при температуре до 180 градусов.

Промытые, без хвостиков и ботвы овощи можно приготовить и в мультиварке.

"Чашу мультиварки протереть капелькой масла, положить туда подготовленные овощи (лучше не смешивать картофель, свеклу и морковь). Закрыть крышку и поставить программу "Выпечка" примерно на 30–40 минут", – говорится в сообщении.

Овощи также можно готовить в углях на мангале. Для этого их нужно завернуть в фольгу, выложить на решетку над мангалом. Также завернутые в фольгу овощи можно зарыть в угли, чтобы получился дымно-копченый аромат.

Если времени на готовку мало, то овощи можно в свежем виде нарезать кубиками, а потом отварить.

"Вы откидываете овощи на дуршлаг, смешиваете их в салатнике с нарезанной колбасой, огурцами и яйцами (их по понятным причинам кубиками отварить нельзя). И вот уже оливье готов", – говорится в сообщении.

При этом для этого способа подойдет не каждый сорт картофеля. Для этого варианта нужно брать плотный желтый картофель.

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