В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать суши и роллы

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В случае нарушения технологии приготовления суши и роллов, использования некачественных или испорченных продуктов возникает риск отравления или гельминтозов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом у человека может развиться гипертония, а также заболевание почек и суставов из-за высокой концентрации соли в соевом соусе и рыбной продукции. Большое количество йода может вызвать сбой в работе щитовидной железы.

"Рыба и морепродукты имеют свойство накапливать в себе токсины, которые содержатся в месте их обитания. При употреблении большого количества морепродуктов могут проявляться такие симптомы, как головные боли, слабость, тошнота", – говорится в сообщении.

Специалисты посоветовали ограничить потребление суши людям с сахарным диабетом, гастритом, холециститом, панкреатитом и патологией органов желудочно-кишечного тракта.

Роллы и суши рекомендуется хранить в холодильнике не более суток. При покупке товаров в магазине нужно обратить внимание на условия хранения и состояние упаковки, которая должна быть герметичной, невздутой, без следов подтеков.

"Заказывать готовую еду на дом по интернету рекомендуется в хорошо известных вам местах, где вы уже были и пробовали продукцию. Выберите ближайший к вам ресторан, желательно тот, который находится в вашем районе", – говорится в сообщении.

Эксперты также напомнили, что под видом действующего ресторана в интернете могут быть сайты-двойники, которые продают продукцию сомнительного качества.

Ранее диетологи рассказали, что овсяная каша на завтрак поможет справиться с излишней тягой к сладкому. Специалисты отметили, что хлопья с молоком и выпечка быстро утоляют голод и являются провокаторами желания съесть большое количество углеводов и сахара.

В связи с этим эти варианты завтрака лучше заменить овсянкой, клетчатка которой поддержит необходимый уровень глюкозы в крови. По словам экспертов, в кашу можно добавить нежирное молоко, ягоды, а также семена льна.

