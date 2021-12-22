Ученые рассказали о диете, снижающей риски заражения COVID-19

Фото: depositphotos/Preto_perola
Ученые из Италии рассказали о принципах здорового питания, которые могут помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается в журнале Medicina.
Исследователи пришли к выводу, что можно обратиться к средиземноморской диете. Продукты, на которых она основана, обладают противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствами. Это, в свою очередь, способствует снижению рисков развития многих серьезных хронических заболеваний.
В средиземноморскую диету входят нерафинированные злаки, фрукты, бобовые и оливковое масло. Кроме того, для нее характерно умеренное употребление молочных продуктов и вина, а также низкое потребление мяса. Такое питание снижает воспаление и окислительный стресс.
Авторы исследования выяснили, что смертельные случаи, связанные с COVID-19, и соблюдение средиземноморской диеты в 23 странах имели значимую отрицательную корреляцию. При этом они отметили, что ни один продукт не способен полностью предотвратить или вылечить коронавирус. Вместе с тем сочетание блюд, по мнению ученых, способно поддержать организм и снизить тяжесть заболевания.
Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова ранее объяснила, каких принципов питания стоит придерживаться после прививки от коронавируса. В частности, следует отказаться от употребления алкоголя и продуктов с аллергенами.
"Доктор 24": средиземноморская диета
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: