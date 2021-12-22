Ученые рассказали о диете, снижающей риски заражения COVID-19

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Ученые из Италии рассказали о принципах здорового питания, которые могут помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается в журнале Medicina.

Исследователи пришли к выводу, что можно обратиться к средиземноморской диете. Продукты, на которых она основана, обладают противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствами. Это, в свою очередь, способствует снижению рисков развития многих серьезных хронических заболеваний.

В средиземноморскую диету входят нерафинированные злаки, фрукты, бобовые и оливковое масло. Кроме того, для нее характерно умеренное употребление молочных продуктов и вина, а также низкое потребление мяса. Такое питание снижает воспаление и окислительный стресс.

Авторы исследования выяснили, что смертельные случаи, связанные с COVID-19, и соблюдение средиземноморской диеты в 23 странах имели значимую отрицательную корреляцию. При этом они отметили, что ни один продукт не способен полностью предотвратить или вылечить коронавирус. Вместе с тем сочетание блюд, по мнению ученых, способно поддержать организм и снизить тяжесть заболевания.

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова ранее объяснила, каких принципов питания стоит придерживаться после прививки от коронавируса. В частности, следует отказаться от употребления алкоголя и продуктов с аллергенами.

