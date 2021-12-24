Нутрициолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день

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Мандарины являются отличным источником кальция, магния, калия и витамина, рассказала нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина.

Однако, подчеркнула специалист, частое употребление этого фрукта может привести к проблемам с печенью, поскольку норма фруктозы в день составляет не более 40 граммов, поэтому следует съедать не более 4–5 мандаринов.

"Но и не нужно забывать о возможной аллергической реакции. Людям, страдающим гастритом, также стоит быть осторожными, так как мандарины могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка", – приводит ее слова РИА Новости.

Цапкина добавила, что содержащаяся в мандаринах клетчатка позволяет нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, а витамин С – укрепить иммунитет.

"В комплексе с фитонцидами и эфирными маслами цитрусовые помогают в борьбе с вирусами. Наличие биофлаваноидов и антиоксиданта бета-каротина предотвращает образование раковых заболеваний", – подчеркнула она.

Ранее заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Москвы Татьяна Кокорева рассказала, как выбрать вкусные мандарины.

По ее словам, качественные фрукты имеют характерную форму, свойственную их сорту. Так, абхазские мандарины имеют достаточно крупный размер – от 50 до 80 миллиметров в диаметре – и неправильную округлую форму. Турецкие и китайские фрукты отличаются шарообразным видом.

Кокорева также подчеркнула, что не стоит покупать мятые мандарины. Кроме того, следует помнить, что кожура цитрусовых должна быть блестящей, без каких-либо повреждений и плесени. При этом кожура абхазских фруктов имеет "рыхлую" структуру с бугорками, а марокканских и испанских – более гладкую текстуру.