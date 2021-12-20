Российские ретейлеры не ожидают дефицита мандаринов из-за ограничений поставок

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Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев сообщил, что ретейлеры не ожидают в РФ дефицита мандаринов, винограда и некоторых других фруктов и овощей из-за ограничения поставок из Турции и Ирана после обнаружения в продукции пестицидов. Об этом пишет ТАСС.
"Торговые сети работают с несколькими поставщиками, что обеспечивает бесперебойность поставок и доступность продукции для потребителей. Риска возникновения дефицита плодоовощной продукции на настоящий момент нет", – отметил он.
Ранее Россия ограничила поставки фруктов и овощей из Египта, Ирана и Турции. Об этом пишут СМИ со ссылкой на письмо Роспотребнадзора.
Данные ограничения ввели из-за пестицидов, которые нашли в апельсинах, винограде, мандаринах, гранатах, лимонах и перце. Однако речи о полном запрете овощей и фруктов из этих стран не идет. Ограничения касаются лишь некоторых зарубежных предприятий.
РФ запретила ввоз некоторых импортных овощей и фруктов
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