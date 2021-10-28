Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов турецкого производителя

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз мандаринов турецкой компании Fikret Degirmenci в связи с обнаружением в них пестицидов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие", страна происхождения – Турция, <...> нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", – говорится в сообщении.
Отмечается, что концентрация пестицида в мандаринах превышает максимально допустимый уровень. Запрет на ввоз данной продукции начинает действовать с 29 октября до особого распоряжения ведомства.
"Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", – указано в материале.
Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая в Россию из-за выявленных запрещенных компонентов. К ним относятся яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри, лапша, кукурузные чипсы и вермишель. Специалисты нашли в них ДНК генетически модифицированных кукурузы и сои.
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