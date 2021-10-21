Таможня сообщила о возможном сокращении поставок мандаринов из Абхазии в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала периода поставок фруктов нового урожая, стартовавшего в октябре, Абхазия экспортировала в Россию 200 тонн мандаринов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на краснодарскую таможню.

Рекордный товаропоток был зафиксирован в 2020 году, когда из Абхазии в РФ было импортировано более 55 тысяч тонн цитрусовых. Во время пиковых нагрузок в декабре в сутки таможенный контроль проходили более 700 грузовых транспортных средств с сельхозпродукцией. При этом "мандариновый" сезон 2021 года начался позже. Предполагается, что это связано с погодными условиями.

"В прошлом году первые партии мандаринов из Абхазии начали завозиться еще в середине сентября", – говорится в сообщении.

На основании текущих темпов ввоза таможенники прогнозируют сокращение в этом сезоне объемов ввозимых мандаринов вдвое, до 27 тысяч тонн. По словам специалистов, ситуация может поменяться, так как пиковый период ввоза наступает в середине декабря.

Ранее биолог рассказал, как выбрать качественные мандарины. По его словам, самые лучшие из них имеют оранжевый или желто-оранжевый цвет с небольшими вкраплениями зеленого, гладкую кожуру и плотную структуру.