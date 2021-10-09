Врач рассказала, какие напитки помогут понизить давление

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 рассказала, что понизить давление помогут соки из овощей и фруктов, в которых содержится калий.
"Калий у нас содержит апельсиновый сок, там же есть и витамин С, который разжижает кровь. Ей будет легче проходить сквозь сосуды. Это тоже поспособствует понижению давления. Потому что, когда кровь загустевает, организм начинает повышать его, чтобы предотвратить обезвоживание и нарушение кровообращения", – объясняет Соломатина.
По словам специалиста, хорошо будут разжижать кровь и оказывать антиоксидантное действие голубика, черноплодная рябина, калина. Еще можно приготовить сок из сельдерея и шпината, продолжает диетолог.
Свекольный сок также часто используется как натуральное средство для понижения давления, говорит Соломатина. "Капустный сок, морковный сок, свекольный сок – они все тоже буду понижать давление за счет действия оксида азота, потому что так или иначе он будет способствовать расширению сосудов", – поясняет врач.
Важно, чтобы сок при этом был приготовлен самостоятельно, а не куплен в магазине, предупреждает специалист.
Понизить давление поможет и чай каркаде. Эксперт советует пить его только в холодном виде. От горячего чая давление, наоборот, повысится, поясняет Соломатина.
Врач рекомендует не увлекаться и не выпивать больше одного стакана в день. По словам диетолога, в свежевыжатых соках тоже содержится сахар, пусть и в небольшом количестве.
"Из-за частого употребления таких напитков может возникнуть инсулинорезистентность, преддиабетическое, а потом и диабетическое состояние. И тогда это уже по цепочке будет вызывать повышение давления", – заключила диетолог.
Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как сбить высокое давление без лекарств. По словам специалиста, в период высокого атмосферного давления нужно больше отдыхать и чаще принимать контрастный душ. Помимо этого, эксперт посоветовала пить травяные сборы.
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