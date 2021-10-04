Кардиолог рассказал, как сбить давление без лекарств

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Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала Москве 24, что в период высокого атмосферного давления нужно больше отдыхать и чаще принимать контрастный душ.
Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил жителей столицы, что в понедельник и вторник, 4 и 5 октября, в городе прогнозируются рекорды атмосферного давления, равные 764–766 миллиметрам ртутного столба.
Специалист также советует в эти дни не перенапрягаться. "Если вы, например, работаете за компьютером, можно чуть-чуть откинуть кресло, приняв полулежачее положение, и вытянуть ноги, чтобы они не были согнуты", – говорит она.
Еще одна рекомендация кардиолога – пить травяные сборы. По ее словам, они помогут привести давление в норму. "Например, это могут быть листья брусники, которые можно заваривать и пить в этот период вместо чая", – заключила Маршинцева.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что здоровый человек не реагирует на повышение атмосферного давления. Он не чувствует изменений, так как организм приспосабливается к ним. По ее словам, неприятности могут возникнуть у людей с хроническими заболеваниями, особенно с ослабленной сердечно-сосудистой системой.
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