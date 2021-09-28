Терапевт рассказала, как пережить скачок атмосферного давления в Москве

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 рассказала, что легкие физические нагрузки и отказ от кофеина помогут москвичам пережить скачок атмосферного давления.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил о высоком атмосферном давлении в Москве 28 сентября. По словам синоптика, оно превысит норму, составив 760 миллиметров ртутного столба.
"Здоровый человек не реагирует на повышение атмосферного давления. Он не чувствует изменений, так как организм приспосабливается к ним. Но любые колебания и в ту или другую сторону ощущаются тем сильнее, чем более резко они происходят", – рассказала Чернышова.
При этом терапевт перечислила категории людей, которые с высокой вероятностью могут негативно отреагировать на скачки атмосферного давления.
Недомогания людям из группы риска в такой день поможет избежать грамотная физическая нагрузка, считает терапевт. В первую очередь она не должна быть тяжелой, указывает Чернышова. Поэтому дела, требующие больших затрат сил (переезд, поход на интенсивную тренировку, крупный рабочий проект), стоит отложить на другое время.
"Но и просто лежать весь день в кровати тоже плохо. Нужно сделать умеренную зарядку утром, а также выйти на улицу – прогуляться или хотя бы просто постоять у подъезда и подышать свежим воздухом. Это очень полезно", – советует специалист.
Кроме того, терапевт посоветовала ограничить употребление напитков, содержащих кофеин, и сделать выбор в пользу травяных чаев, воды с лимоном и имбирем, соков и морсов.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о ряде правил, которые помогут укрепить иммунитет в осеннее время. Специалист посоветовал высыпаться, полноценно питаться, а также не забывать про физическую нагрузку. По словам врача, последняя рекомендация особенно полезна для людей с лишним весом.
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