Россиянам напомнили о правилах пробежки на улице осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель школы бега I Love Running в Ростове-на-Дону Алексей Гаврилов дал несколько советов по подготовке к бегу осенью. Об этом сообщает News.ru.

Специалист заявил, что ориентироваться на одежду прохожих не следует, поскольку тело при занятиях спортом и так само себя согревает, чрезмерно утепляться не нужно.

"Одежда должна дышать, выводить влагу и не сковывать движения. Поэтому нужно одеваться слоями. При температуре до 5 градусов достаточно и одного слоя – футболки с длинными рукавами и шорт либо тайтсов", – рассказал Гаврилов.

Специалист уточнил, что при температуре ниже нуля уместны два верхних слоя одежды и один нижний. В качестве верхнего слоя могут подойти ветровка и футболка с длинными рукавами.

Кроме того, в холодное время важно уделить внимание разминке. При плохой погоде ее можно сделать дома.

Во время бега лучше занять такое положение, чтобы ветер дул в спину. При длительных забегах уместно наличие спортивного питания и энергетических гелей.

Что касается пространства для бега, то новичкам рекомендуют потратить время на создание физической базы и не бегать по бетонным поверхностям и плитке. Таким образом снизится ударная нагрузка на связки. Гаврилов посоветовал бегать на стадионе с резиновым покрытием или в лесу.

Тренер по триатлону Александр Халаманов ранее рассказал об эффекте пробежек на голодный желудок. По словам специалиста, такой формат создает благоприятные условия для снижения веса.

