Ученый сравнил эффект от горячей ванны с пробежкой

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Ученый Стив Фолкнер из Университета Лафборо провел эксперимент, в рамках которого оценил влияние на организм пробежки и горячей ванны. Об этом сообщает Daily Mail.
Участниками исследования стали 10 мужчин. Сначала ученый направил их на длительные горячие расслабляющие ванны, а затем разрешил прием пищи. На следующий день купание заменили интенсивными велосипедными прогулками.
Было установлено, что после горячей ванны пиковый уровень сахара в крови после еды стал на 10% ниже, чем в случае с велосипедным заездом. По предварительным оценкам, подобный эффект может быть вызван "белками теплового шока".
Накануне сообщалось, что специалисты Научно-консультативного комитета по питанию Великобритании (SACN) назвали низкоуглеводную диету способом эффективно худеть при диабете и ожирении. Содержание углеводов должно сохраняться на уровне порядка 37%.
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