Врач рассказала об опасности интервального голодания

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Интервальное голодание может негативно сказываться на здоровье, рассказала врач-эндокринолог клиники МЕДСИ в Красногорске Елена Маслова. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время интервального голодания пищу принимают в определенное время, разделяя сутки на два временных промежутка: 16 часов плюс 8 или 20 часов плюс 4. При этом в короткий промежуток можно есть все, в долгий необходимо только пить воду. Однако данный режим питания меняет метаболизм, что вредит определенным категориям людей.

"Длительные перерывы голодания не рекомендованы тем, у кого есть сахарный диабет, хронические заболевания печени и почек, желудочно-кишечного тракта. В список противопоказаний входят расстройства пищевого поведения: нервная булимия (переедание при стрессе) или нервная анорексия (отсутствие аппетита)", – отметила врач.

Также не стоит увлекаться интервальным голоданием тем, кому врач назначил лекарства, которые нужно принимать вместе с едой. Противопоказания в том числе распространяются на подростков, кормящих матерей и беременных.

Ранее сообщалось, что периодическое голодание неодинаково влияет на уменьшение жировой ткани в организме. По словам научного сотрудника Сиднейского университета Марка Ларанса, в борьбе с жиром на животе оно и вовсе не поможет.

