Врач рассказала об опасности интервального голодания

Фото: depositphotos/Subbotina
Интервальное голодание может негативно сказываться на здоровье, рассказала врач-эндокринолог клиники МЕДСИ в Красногорске Елена Маслова. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время интервального голодания пищу принимают в определенное время, разделяя сутки на два временных промежутка: 16 часов плюс 8 или 20 часов плюс 4. При этом в короткий промежуток можно есть все, в долгий необходимо только пить воду. Однако данный режим питания меняет метаболизм, что вредит определенным категориям людей.
"Длительные перерывы голодания не рекомендованы тем, у кого есть сахарный диабет, хронические заболевания печени и почек, желудочно-кишечного тракта. В список противопоказаний входят расстройства пищевого поведения: нервная булимия (переедание при стрессе) или нервная анорексия (отсутствие аппетита)", – отметила врач.
Также не стоит увлекаться интервальным голоданием тем, кому врач назначил лекарства, которые нужно принимать вместе с едой. Противопоказания в том числе распространяются на подростков, кормящих матерей и беременных.
Ранее сообщалось, что периодическое голодание неодинаково влияет на уменьшение жировой ткани в организме. По словам научного сотрудника Сиднейского университета Марка Ларанса, в борьбе с жиром на животе оно и вовсе не поможет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: