Ученые выяснили, что жир на животе оказался устойчив к диетам

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Периодическое голодание неодинаково влияет на уменьшение жировой ткани в организме, сообщает News.ru. По словам научного сотрудника Сиднейского университета Марка Ларанса, в борьбе с жиром на животе оно и вовсе не поможет.

Эксперт отметил, что многие люди считают, что все запасы жира одинаковы. На самом же деле их положение в организме играет огромную роль. К примеру, жир на животе может адаптироваться к периодическим голодовкам. Поэтому, перепробовав разные диеты, люди часто не могут победить его, пояснил Ларанс.

Ученый привел результаты исследования на мышах, согласно которым быстрее всего уходит подкожный жир, в то время как брюшной остается до последнего.

Ранее диетолог Ольга Бурлакова дала советы по быстрому похудению людям, решившим заняться своей фигурой к весне. В первую очередь специалист посоветовала пить больше воды. По ее словам, на килограмм веса должно приходиться 30 миллилитров жидкости. Для лучшего ее усвоения организмом стоит добавить в нее лимонный сок и немного подогреть.

Следующим пунктом в списке диетолога стал отказ от дрожжевого хлеба. Молочную продукцию также рекомендуется ограничить. С возрастом она начинает плохо усваиваться и перегружать работу почек. Стоить снизить и количество животного белка, получаемого из мяса. Такое изменение в рационе сможет улучшить состояние кишечника и пищеварение.

Диетолог напомнила о том, что стоит потреблять в пищу больше овощей и фруктов, а подсолнечное масло в блюдах она посоветовала заменить оливковым.

Немаловажную роль в похудении играет здоровый перекус. Специалист рекомендует заменить привычные шоколад, пирожные и печенье на сухофрукты, орехи и злаковые батончики. В случае последнего продукта необходимо тщательно проверять его состав. В нем не должно быть красителей и сухого молока.