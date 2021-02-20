Врач-диетолог поделилась секретом быстрого похудения

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Диетолог Ольга Бурлакова дала советы по быстрому похудению людям, решившим заняться своей фигурой к весне, сообщает News.ru.

В первую очередь специалист посоветовала пить больше воды. По ее словам, на килограмм веса должно приходиться 30 миллилитров жидкости. Для лучшего ее усвоения организмом стоит добавить в нее лимонный сок и немного подогреть. Такой совет связан с тем, что при недостатке воды организм начинает запасать дополнительные жировые клетки в качестве источника жидкости.

Бурлакова также отметила, что стоит пить воду до еды или между ее приемами, иначе это может плохо сказаться на пищеварении.

Следующим пунктом в списке диетолога стал отказ от дрожжевого хлеба. Его опасность для фигуры состоит в составе: если производитель приготовил хлеб из ненатуральной закваски, то употребление такого хлеба может привести к вздутию и отекам, что влияет на общий вес.

Молочную продукцию также рекомендуется ограничить. С возрастом она начинает плохо усваиваться и перегружать работу почек. По этой причине человек может столкнуться с отеками. Заменить молоко животного происхождения специалист советует растительным – кокосовым или миндальным.

Стоить снизить и количество животного белка, получаемого из мяса. Такое изменение в рационе сможет улучшить состояние кишечника и пищеварение.

"Я не призываю вас переходить на вегетарианство. Большинству россиян пользу оно не принесет. Чередуйте курицу с рыбой и растительным белком, который содержится в фасоли, нуте и чечевице", – уточнила Бурлакова.

Диетолог напомнила о том, что стоит потреблять в пищу больше овощей и фруктов, а подсолнечное масло в блюдах она посоветовала заменить оливковым.

Немаловажную роль в похудении играет здоровый перекус. Специалист рекомендует заменить привычные шоколад, пирожные и печенье на сухофрукты, орехи и злаковые батончики. В случае последнего продукта необходимо тщательно проверять его состав. В нем не должно быть красителей и сухого молока.

"Если вы будете придерживаться всех этих правил, за две недели похудеть удастся примерно на пять-восемь килограммов", – заключила Бурлакова.

Ранее диетолог объяснила, в каком виде и количестве лучше всего есть яйца. Оказалось, что в этом продукте содержится большое количество жиров и холестерина, которые повышают риск развития инфарктов и целого ряда проблем со здоровьем. В связи с этим рекомендуется отказаться от частого употребления яиц, в особенности от желтков.