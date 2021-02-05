Эксперт назвал опасность излишней любви к здоровой пище

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Чрезмерная зацикленность на "правильной" еде может нанести организму вред, рассказал в интервью радио Sputnik клинический психолог, специалист по рациональному питанию Иван Алименко.
По его словам, к советам консультантов из соцсетей нужно относиться осторожно.
"Очень модно стало пройти курсы нутрициологов. Это вообще непонятная профессия. Люди без базового медицинского образования, понимания и опыта начинают давать советы по здоровой диете", – пояснил Алименко.
Специалист добавил, что зачастую в соцсетях рекомендуют "суперфуды", в которые входят, например, семена чиа, спирулина, ягоды годжи, безлактозные и безглютеновые продукты, растительное молоко. Однако от поедания этих продуктов чудес ждать не стоит, предупредил медик.
"Еще одна проблема: на фоне доступности незрелых информационных каналов мы сталкиваемся с развитием так называемой орторексии. Это расстройство пищевого поведения, когда мы зациклены только на правильной еде: "неправильную еду есть плохо – там трансжиры, антибиотики, ГМО", – отметил Алименко.
Он отметил, что пищевые расстройства сегодня – такое же частое явление, как и специалисты по здоровому питанию.
По его словам, это может быть связано с тем, что человек не позволяет себе есть то, что он любит. При этом он употребляет нелюбимую и якобы очень полезную еду в больших количествах.
"Например, люди мечтают о торте, но едят сухофрукты. А они ведь тоже калорийные. И люди на них набирают килограммы, а чувства удовольствия нет", – подчеркнул Алименко.
Ранее диетолог Лола Биггс рассказала, что с помощью добавления в рацион питания овощей, ягод и рыбы можно сбросить лишние килограммы. По словам специалиста, в день рекомендуется съедать не менее пяти разных овощей. При этом особое внимание она рекомендовала уделить брокколи. Также, по словам диетолога, не менее полезным считается авокадо, которое содержит в себе антиоксиданты, витамин Е и клетчатку.
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