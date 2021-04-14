Мурашко назвал неинфекционной эпидемией рост числа пациентов с сахарным диабетом в мире

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Рост числа пациентов с сахарным диабетом во всем мире принимает характер неинфекционной эпидемии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на глобальном саммите ВОЗ по диабету.

Он убежден, что проблему пора решать на международном уровне.

"Катастрофический рост числа заболевших во всем мире принимает характер неинфекционной эпидемии. В этой связи необходимо скоординировать совместные решения всех стран для решения этой глобальной проблемы", – цитирует Мурашко ТАСС.

Он отметил, что в 1996 году в борьбе с заболеванием в России удалось достичь значительного прорыва благодаря господдержке и утверждению соответствующей целевой программы.

Всеобщая диспансеризация населения позволяет выявлять сахарный диабет своевременно, обеспечить людей лекарственными препаратами и избежать тяжелых осложнений, заявил министр.

"В РФ лекарственные препараты, необходимые для людей с сахарным диабетом, входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Пациенты в РФ бесплатно получают не только генно-инженерные инсулины человека, но и инновационные аналоги инсулинов ультрадлинного и ультракороткого действия, а также неинсулиновые препараты", – подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография" также направлен на борьбу с диабетом благодаря рассматриваемым вопросам правильного питания и достаточной активности.

Министр обратил внимание на то, что именно Россия выдвинула проблему сахарного диабета на обсуждение не только в ВОЗ, но и в ООН.

"Мы оказываем помощь странам, имеющим высокий показатель смертности от неинфекционных заболеваний, в том числе сахарного диабета", – заключил глава Минздрава.

Ранее специалисты клиники "Майо" в США рассказали, что проблемы со зрением могут свидетельствовать о диабете второго типа. На первых этапах диабет может не вызывать симптомов или выражаться в легких проблемах со зрением, однако при осложнении пациент может указывать на темные пятна или пустые области в поле зрения.