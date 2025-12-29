Форма поиска по сайту

29 декабря, 12:35

Происшествия

Экс-главу Тамбовской области арестовали по делу о взятках от предпринимателей

Фото: ТАСС/Александр Рюми

Экс-глава Тамбовской области Максим Егоров арестован по делу о получении взяток от предпринимателей. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, Егоров постоянно получал деньги от предпринимателей из Тамбовской области за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также за продвижение по госслужбе. В результате экс-губернатор региона получил не менее 80 миллионов рублей.

Кроме того, Егоров незаконно легализовывал полученные средства, купив дорогостоящие объекты имущества. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о получении взятки.

Помимо Егорова, были арестованы его водитель А. Н. Соломатин и посредник в даче взяток С. И. Аганов. В Тамбовской области и на территории Московского региона были проведены обыски, в рамках которых изъяты документы, имеющие значение по делу, а также предметы роскоши.

Ранее суд в Москве приговорил экс-начальника ОВМ ОМВД по району Раменки к 15 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток, а также назначил штраф в размере 15 миллионов рублей.

Выяснилось, что с 2017 по 2022 год мужчина лично и через посредника получал деньги за фиктивную регистрацию иностранцев. В результате он получил более 1,5 миллиона рублей.

"Московский патруль": суд вынес приговор блогеру за попытку дать взятку полицейскому

судыпроисшествияполитика

