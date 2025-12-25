В Москве трое работников локомотивного депо осуждены за взятки

Фото: depositphotos/IgorTishenko

Столичный суд вынес приговор трем работникам локомотивного депо имени Ильича ОАО "РЖД" по делу о даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Из судебных материалов следует, что сотрудники локомотивного депо постоянно давали деньги машинисту-инструктору за незаконную помощь в успешном прохождении проверок профессиональных навыков.

Данные тесты являются обязательными. Злоумышленники платили за это от 15 до 35 тысяч рублей.

В результате трое работников депо были признаны виновными в даче взятки. С учетом позиции прокуратуры суд приговорил злоумышленников к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Помимо того, одному из них назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее суд в Москве приговорил экс-начальника ОВМ ОМВД по району Раменки к 15 годам колонии строгого режима. Он был обвинен в получении взяток.

Установлено, что с 2017 по 2022 год фигурант лично и через посредника получал деньги за фиктивную регистрацию иностранцев. За свои незаконные действия мужчина получил более 1,5 миллиона рублей.

Помимо срока, злоумышленнику назначен штраф в размере 15 миллионов рублей. Он также лишен звания подполковника полиции.

