15 декабря, 16:59Происшествия
Суд продлил домашний арест главреду Baza по делу о взятке
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Столичный суд продлил домашний арест главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение судьи.
"Продлить Трифонову меру пресечения в виде домашнего ареста до 23 января 2026 года", – объявила судья.
При этом инстанция позволила Трифонову изменить место отбытия ареста в связи с семейными обстоятельствами.
В июле в квартире Трифонова и в офисе издания были проведены обыски. Силовики изъяли телефоны, компьютеры и документы.
В этот же день правоохранители пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. По данным СМИ, речь шла о сотрудниках Baza.
Трифонову и продюсеру телеграм-канала Татьяне Лукьяновой были предъявлены обвинения в даче взятки полицейским. Суд поместил их под арест.
Задержаны были и полицейские, также ставшие фигурантами данного дела. Им вменяют превышение должностных полномочий и получение взяток, они тоже были заключены прл стражу.
Позднее защита Трифонова подала апелляцию на его арест. При этом следствие просило продлить срок наказания, а затем перевести главреда под домашний арест.
Тогда же Трифонов и Лукьянова признали вину. Они написали явку с повинной и полностью раскаялись.