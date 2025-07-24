Суд арестовал трех полицейских по делу журналистов Baza

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев и начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев арестованы решением Замоскворецкого суда Москвы по делу о получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Полицейские заключены под стражу на срок 1 месяц 27 суток. Вместе с тем инстанция отказала стороне защиты в избрании Аблаеву более мягкой меры пресечения.

Как уточняет ТАСС, полицейские связаны с делом телеграм-канала Baza.

Ранее суд арестовал на тот же срок старшего оперуполномоченного угрозыска отдела полиции № 3 УМВД по Белгороду Александра Селиванова. По словам его адвоката Сусанны Макушинской, полицейский обвиняется в получении взяток на сумму около 137 тысяч рублей.

По данным СМИ, он полностью признал вину и начал сотрудничать со следствием, поэтому попросил не заключать его под стражу.

Обыски в квартире главного редактора Baza Глеба Трифонова и офисе издания прошли 22 июля. По словам редакции, силовики изымали телефоны, компьютеры и документы в их офисе.

В тот же день стало известно, что оперативники пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. Источники в правоохранительных органах уточняли, что речь идет о передаче сведений сотрудникам телеграм-канала Baza.

Следственный комитет отследил факты получения полицейскими вознаграждений от журналистов Baza при помощи истории переводов на банковские карты, а также фотографий с банкоматов, которые зафиксировали журналистов во время перевода средств.

Трифонова и его коллегу задержали в Москве по подозрению в даче взятки. Главредактора Baza и продюсера канала Татьяну Лукьянову арестовали до 20 сентября.