Полицейские из трех регионов РФ задержаны за передачу служебной информации

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Оперативники ГУСБ МВД РФ пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудники территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краю, предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей", – уточнила Волк.

После этого данные сведения появлялись в публичном пространстве. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По итогам оперативных мероприятий будет дана соответствующая правовая оценка.

О том, кому именно полицейские передавали информацию, не уточняется. Но ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о передаче сведений сотрудникам телеграм-канала Baza, где ранее прошли обыски с задержаниями журналистов.

При этом правоохранители уже отпустили двоих сотрудников издания, отметил адвокат Алексей Михальчик в беседе с РИА Новости. По его информации, остаются задержанными еще три человека.

"Одного адвоката, соответственно, пустили, и он начал работать", – сказал Михальчик.

Обыски в редакции телеграм-канала прошли во вторник, 22 июля. Кроме того, правоохранители проверили квартиру главного редактора издания Глеба Трифонова. Позже он был задержан.

Также следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, которые передавали информацию одному из телеграм-каналов.

