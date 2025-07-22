Силовики начали изымать оборудование и документы в офисе телеграм-канала Baza

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Силовики изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе телеграм-канала Baza, говорится в сообщении издания.

В редакции вместе с правоохранителями находятся двое журналистов, однако их процессуальный статус неизвестен. Связи с ними нет, указали в телеграм-канале. Еще одну сотрудницу издания правоохранители увезли в отделение полиции. У нее также забрали всю технику.

"Журналистам не говорят суть претензий, вероятно, обыски связаны с уголовным делом о превышении полномочий неустановленных полицейских", – предположили в издании.

Об обысках в офисе телеграм-канала стало известно во вторник, 22 июля. Также сообщалось, что правоохранители с сотрудниками ОМОН посетили квартиру главреда Baza Глеба Трифонова и увезли его в неизвестном направлении.

В это же время в Москве возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, которые передавали информацию одному из телеграм-каналов. По данным СМИ, речь шла именно о Baza.

В частности, следователи выявили факты незаконной передачи оперативных данных в Краснодарском и Красноярском крае, а также в Белгородской области. Впоследствии эти сведения размещались в телеграм-канале.

