В Москве возбуждено дело о передаче полицейскими данных телеграм-каналу

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В Москве возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, которые передавали информацию одному из телеграм-каналов, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

В правоохранительных органах РИА Новости заявили, что речь идет о телеграм-канале Baza, в чей офис пришли с обысками. Полицейские также посетили квартиру главного редактора издания Глеба Трифонова. Как рассказали его соседи, мужчину увезли в неизвестном направлении, с ним не могут связаться коллеги, родные и адвокаты.

По данным ведомства, следователи выявили факты незаконной передачи данных ограниченного доступа в Краснодарском и Красноярском крае, Белгородской области. Впоследствии эти сведения публиковались в телеграм-канале.

В рамках дела провели обыски в указанных регионах, а также в Москве. Правоохранители изъяли предметы и документы, которые имеют значение для расследования.

"Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники", – добавили в СК.

В начале июля в свердловской редакции URA.RU провели обыски. Правоохранители остановили работу головного офиса и заблокировали работу редакции. Более того, обыски прошли в квартирах некоторых журналистов.

Спустя время были задержаны три сотрудника агентства по подозрению в покупке персональных данных у силовиков. Начальника отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Андрея Карпова обвинили в превышении должностных полномочий. Предварительно, он получил взятку от работника URA.RU.