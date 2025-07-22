ТАСС: сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски у вице-губернатора Брянской области

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Сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Обыски проходят в доме и на рабочем месте вице-губернатора в рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях на приграничных территориях. При этом процессуального статуса у Симоненко нет.

Вице-губернатор курирует работу департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства, а также Государственной строительной инспекции Брянской области.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Под стражей он будет находиться 1 месяц и 30 суток. Дополнительные подробности не сообщаются.