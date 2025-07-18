Суд в Москве арестовал зампреда правительства Новгородской области Шульцева за взятку

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный районный суд Москвы арестовал зампреда правительства Новгородской области Станислава Шульцева, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции столицы.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В рамках заседания было удовлетворено ходатайство следователя, Шульцева арестовали на срок 1 месяц 30 суток.

При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты и самого обвиняемого об избрании иной меры пресечения.

Ранее стало известно, что депутату Заксобрания Санкт-Петербурга Олегу Милюте предъявили обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Силовики задержали его 27 июня, Милюта проходит по одному уголовному делу вместе с главой Колпинского района Юлией Логвиненко и главой муниципального образования Колпино Дмитрием Кохно.

В ходе расследования выяснилось, что все трое получили взятки в особо крупном размере через посредника Олега Лапотко. Общая сумма полученных ими денежных средств составила не менее 14 724 000 рублей.