Депутату заксобрания Петербурга Милюте предъявлено обвинение в получении взятки

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

Задержанному по уголовному делу о взятках депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олегу Милюте предъявлено обвинение. Об этом сообщается в телеграм-канале городского управления СК РФ.

Как уточнило ведомство, он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Силовики задержали Милюту по подозрению в получении взятки 27 июня. Милюта проходит по одному уголовному делу вместе с главой Колпинского района Юлией Логвиненко и главой муниципального образования Колпино Дмитрием Кохно, которые были задержаны 26 июня.

В ходе расследования выяснилось, что все трое получили взятки в особо крупном размере через посредника Олега Лапотко. Общая сумма полученных ими денежных средств составила не менее 14 724 000 рублей.

По данным следствия, с декабря 2024 по июнь этого года Логвиненко и Кохно получили взятку в размере не менее 9,2 миллиона рублей от гендиректора компании, которая производила работы по благоустройству на территории Колпина. За это они обещали предоставить общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении госконтрактов.

Позже им предъявили обвинение, в ходе допроса они признали свою вину. Кохно арестован до 25 августа, а Логвиненко отправлена под домашний арест до 24 августа.

