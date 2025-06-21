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21 июня, 05:58

Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы аппарата РЖД Каменева

Фото: 123RF/armmypicca

Суд в Москве арестовал имущество замруководителя административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Юрия Каменева по ходатайству следствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Каменева обвиняют в пяти эпизодах получения особо крупной взятки, а также в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения.

Обвиняемый находится под арестом с октября прошлого года. Свою вину он не признал.

Ранее суд в Москве приговорил бывшего заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева к 8 годам лишения свободы за крупную растрату. Отбывать наказание экс-замминистра будет в колонии общего режима.

Кроме того, Басманный суд Москвы заключил под стражу первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Он будет находиться под стражей 1 месяц и 30 суток.

Директору и совладельцу ФК "Торпедо" предъявили обвинение в подкупе судьи

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