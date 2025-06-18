18 июня, 12:59Политика
Автор телеграм-канала "Солдатская правда" Полынков задержан в Москве
Фото: телеграм-канал Baza
Автор телеграм-канала "Солдатская правда" Михаил Полынков задержан в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Молохова.
"Подтверждаю, он задержан. Как только будет информация, соответственно, мы ее сообщим, адвокат уже у него", – сказал правозащитник.
Полынков является не только администратором телеграм-канала, но и военкором. Он также занимает должность зампреда "Русского движения Стрелкова" и входит в ЦИК незарегистрированной политической партии КПРС "Русская весна".
Ранее полицейские задержали автора телеграм-канала "Архитектурные излишества" Павла Гниролыбова. Причиной стал его отказ подчиниться требованиям правоохранителей. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Гниролыбов находился под арестом 15 суток.