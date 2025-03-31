Суд заочно приговорил главреда "Важных историй" Анина к 8,5 года колонии

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Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил к 8 годам и 6 месяцам колонии главного редактора интернет-издания "Важные истории" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Романа Анина (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Также Анину 3 года запрещено администрировать блоги. Аналогичный приговор вынесли экс-журналистке издания Екатерине Фоминой.

Оба в 2024 году были объявлены в розыск и заочно арестованы.

Ранее в Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш. Она, по данным следствия, опубликовала на своей странице в соцсети фейки о ВС РФ. Во время допроса она признала вину. Суд отправил Барабаш под домашний арест до 25 апреля 2025 года.

До этого в Хабаровске на 700 тысяч рублей был оштрафован 56-летний журналист Forbes Сергей Мингазов за публикацию ложной информации о ВС РФ. Публикации были размещены в 2022 и 2023 годах для неограниченного круга лиц.