Экс-журналистку Фомину и главреда "Важных историй" Анина объявили в розыск

Фото: телеграм-канал "Радикальный Фоминизм"

Бывшая журналистка "Важных историй" (признано в России СМИ-иноагентом) Екатерина Фомина и главный редактор интернет-издания Роман Анин (признан иноагентом в РФ) объявлены в розыск. Об этом сказано в базе данных МВД России, передает ТАСС.

По информации ведомства, Фомина и Анин разыскиваются по статье Уголовного кодекса РФ, однако конкретное название статьи не уточняется.

В СМИ напомнили, что на Фомину было заведено уголовное дело по статье о фейковой информации в отношении российской армии.

Ранее МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в РФ) по уголовной статье. Источник в правоохранительных органах указывал, что Лазареву разыскивают по статье о дискредитации ВС РФ.