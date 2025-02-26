В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Екатерина Барабаш

Правоохранители задержали в Москве кинокритика Екатерину Барабаш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката и сына Юрия.

По их словам, причиной задержания стало распространение фейков о российской армии. Материалы дела пока остаются неизвестными. Дорогомиловский районный суд Москвы изберет Барабаш меру пресечения 26 февраля.

Ранее апелляционный военный суд признал законным заочный 10-летний приговор бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма и фейках о Вооруженных силах России.

Кроме того, суд в Москве заочно вынес приговор украинской журналистке Янине Соколовской, ей назначили 7 лет 6 месяцев колонии. По данным прокуратуры, ее также признали виновной в распространении фейков о ВС РФ.