Минюст РФ внес в реестр иноагентов социолога Льва Гудкова

Фото: ТАСС/Horst Galuschka (Лев Гудков внесен в реестр иноагентов)

Российский Минюст внес в реестр иноагентов социолога Льва Гудкова. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

По данным министерства, он участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространял фейки о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

Также он выступал против СВО и является сотрудником организации, включенной в реестр иноагентов.

Помимо Гудкова, Минюст признал иностранным агентом писателя Алексея Кунгурова, который распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ, а также направленную на формирование негативного образа ВС РФ.

Кроме того, он выступал против СВО и участвовал в распространении сообщений и материалов иноагентов. В данный момент он проживает за пределами РФ.

Ведомство признало иноагентом журналиста Сергея Ауслендера, который принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, распространял фейки о решениях властей РФ и армии России. Также он сотрудничает с иностранными СМИ.

Журналист Никита Парменов признан иноагентом за создание и распространение сообщений и материалов иностранных агентов, а также ложной информации о решениях и политике российских властей.

Кроме того, он выступал против СВО и распространял фейки, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Проживает за пределами России.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев признан Минюстом иностранным агентом, поскольку распространял недостоверную информацию о решениях властей РФ и проводимой ими политике, а также недостоверные данные, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.

Он выступал против спецоперации на Украине, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и иностранных и международных организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной. Проживает за пределами РФ.

Ранее Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Валерия Панюшкина. Причиной решения стало его участие в создании сообщений и материалов иноагента, распространение фейков о принимаемых российскими властями решениях и проводимой политике, а также недостоверных данных, формирующих негативный образ армии России.