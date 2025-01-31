Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vladimir.raevskiy.9 (Владимир Раевский внесен в реестр иноагентов)

Журналист Владимир Раевский внесен в реестр иноагентов, следует из данных, опубликованных на сайте российского Минюста.

Как пояснили в ведомстве, он принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов. Кроме того, журналист публиковал ложные данные об избирательной системе России, принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

Еще одной причиной стали его выступления против СВО на Украине и взаимодействия с организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

Вместе с Раевским список пополнили основатель школы неформального образования "Апельсин" Вадим Зицер и журналисты Илья Абишев, Елизавета Фохт-Бабушкина, Дмитрий Сухарев, блогер Антон Суворкин, а также Андрей Новашов.

Все они, уточнили в Минюсте, распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России. Кроме того, Зицер призывал к поддержке украинской армии, а Суворкин публично выражал поддержку властей Украины.

Ранее Минюст также включил в соответствующий реестр участника группы "Каста" рэпера Влади, политического аналитика Антона Барбашина и журналиста "Би-Би-Си" Ольгу Ившину по аналогичным причинам.

Кроме того, Ившина взаимодействовала с иностранными средствами массовой информации, а Барбашин призывал к введению ограничений в отношении России.