Суд признал законным приговор экс-депутату ГД Пономареву за оправдание терроризма

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков/(Илья Пономарев признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Апелляционный военный суд признал законным заочный 10-летний приговор бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма и фейках о Вооруженных силах России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные судебной инстанции.

Таким образом, его жалоба осталась без удовлетворения. Сам вердикт был вынесен судом первой инстанции, сказано в сообщении.

Чиновник был объявлен в розыск и заочно арестован в 2022 году за распространение заведомо ложной информации о российской армии. В 2024-м против него возбудили уголовное дело о госизмене.

Экс-парламентарий обвинялся в переходе на сторону Украины, также он, предположительно, совершал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

19 февраля 2025 года стало известно, что против Пономарева было возбуждено еще одно уголовное дело о насильственном захвате власти, а также организации и участии в террористическом сообществе.

Бывший депутат, по версии ФСБ, создал в Польше политическое движение "Съезд народных депутатов" (деятельность признана нежелательной на территории России), целью которого, по данным спецслужбы, является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.

Кроме того, в сессиях движения принимали участие свыше 60 бывших российских депутатов. В частности, соратники Пономарева разработали и приняли более 30 документов, включая так называемую конституцию новой России и различные антиконституционные законы.

Отмечалось, что обыски у его соратников проходят в 9 регионах РФ. Вместе с тем российские органы госбезопасности уже установили всех подельников Пономарева, которые скрываются за границей, включая иностранцев и участников его так называемого теневого правительства.

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