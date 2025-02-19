РИА Новости: обыски у соратников экс-депутата Пономарева проходят в 9 регионах РФ

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Обыски у соратников экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) проходят в 9 регионах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Основанием послужило возбужденное следственным управлением ФСБ уголовное дело по статье о насильственном захвате власти", – отметил собеседник издания.

Кроме того, российские органы госбезопасности уже установили всех подельников Пономарева, которые скрываются за границей, включая иностранцев и участников его так называемого теневого правительства, сообщает телеканал Россия 24 со ссылкой на оперативного сотрудника ФСБ.

"Действия всех причастных лиц будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. В их отношении будут приняты соответствующие процессуальные решения", – добавил он.

Пономарева объявили в розыск и заочно арестовали еще в 2022 году за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Позже, в 2024 году, против него возбудили уголовное дело о госизмене. Бывший парламентарий обвинялся в переходе на сторону Украины, также он предположительно совершал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

19 февраля стало известно, что против бывшего депутата было возбуждено еще одно уголовное дело о насильственном захвате власти, а также организации и участии в террористическом сообществе.

Пономарев, по версии ФСБ, создал в Польше политическое движение "Съезд народных депутатов" (деятельность признана нежелательной на территории России), целью которого, по данным спецслужбы, является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.

Кроме того, в сессиях движения принимали участие свыше 60 бывших российских депутатов. В частности, соратники Пономарева разработали и приняли более 30 документов, включая так называемую "Конституцию новой России" и различные антиконституционные законы.

