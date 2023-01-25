Росфинмониторинг внес экс-депутата Госдумы Пономарева в перечень экстремистов

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Росфинмониторинг внес бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в России иностранным агентом) в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Пономарев Илья Владимирович, 06.08.1975 год рождения, город Москва", – имя внесено в соответствующий раздел сайта Росфинмониторинга.

Ранее сообщалось, что Минюст 21 октября 2022 года внес политика Илью Пономарева в реестр физлиц-иноагентов.

Кроме него, иноагентами стали продюсер Александр Роднянский, активист Руслан Габбасов, журналисты Илья Шуманов, Татьяна Шадрина, Александр Плющев, Катерина Босов, Михаил Зыгарь и политик Семен Кочкин.

Кроме того, в отношении Пономарева Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о российской армии. В рамках уголовного дела правоохранители в четверг, 29 декабря 2022 года, начали проводить серию обысков в семи российских городах у бывших муниципальных депутатов Москвы и администраторов ряда телеграм-каналов.

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