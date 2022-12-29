Против экс-депутата Госдумы Пономарева возбудили дело о фейках о ВС РФ

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко (Илья Пономарев признан в России иноагентом)

Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении бывшего депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В отношении Ильи Пономарева СК РФ возбудил уголовное дело по статье 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ")", – сказал представитель ведомств.

Он отметил, что в рамках уголовного дела правоохранители в четверг, 29 декабря, начали проводить серию обысков в семи российских городах у бывших муниципальных депутатов Москвы и администраторов ряда телеграм-каналов.

В сентябре СМИ сообщали, что российские силовики провели обыски у модераторов телеграм-канала "Легион "Свобода России", связанного с украинскими националистами. По данным правоохранителей, их консультировал Илья Пономарев.

Также сообщалось, что следственные мероприятия также прошли в нескольких регионах РФ у администраторов каналов в Telegram и YouTube, принадлежащих экс-депутату.

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