Суд в Москве приговорил экс-мундепа Яшина к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Фото: ТАСС/Dmitry Serebryakov (Илья Яшин признан в России иноагентом)

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата по Красносельскому району столицы Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", – заявила судья в ходе оглашения приговора.

Она уточнила, что приговор не вступил в силу и подлежит обжалованию в течение 10 дней.

Государственное обвинение просило суд приговорить Яшина к девяти годам колонии общего режима с лишением права администрирования интернет-ресурсов на четыре года. Сторона защиты, в свою очередь, просила об оправдании политика.

О задержании Яшина по подозрению в совершении преступления по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ стало известно в ночь на 28 июня. Журналистка Ирина Баблоян, которая стала очевидцем произошедшего, рассказала, что Яшина задержали у Новодевичьего монастыря и доставили в ОМВД "Лужники".

Причиной возбуждения дела в отношении Яшина стало его заявление об убийствах российскими военными мирных жителей украинской Бучи, сделанное в ходе апрельского стрима на YouTube. В СК подчеркивали, что политику было достоверно известно, что опубликованные Киевом материалы по Буче являются фейковыми.

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