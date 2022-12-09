Суд в Москве признал виновным экс-депутата Яшина в распространении фейков о ВС РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Илья Яшин признан в России иноагентом)

Мещанский районный суд Москвы признал виновным бывшего муниципального депутата по Красносельскому району столицы Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) в распространении фейковой информации о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Яшин совершил распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах под видом достоверной информации", – заявил в процессе оглашения приговора судья.

Назначенное для Яшина наказание суд огласит позднее. Государственное обвинение просило суд приговорить политика к девяти годам колонии общего режима. Сторона защиты, в свою очередь, просила об оправдании экс-депутата.

Ранее в пятницу людей эвакуировали из Мещанского суда, где проходит заседание по делу Яшина (признан в РФ иноагентом), в связи с поступившим анонимным сообщением об угрозе взрыва. Накануне заседание было сорвано по аналогичной причине.

О задержании Яшина по подозрению в совершении преступления по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ стало известно в ночь на 28 июня. Журналистка Ирина Баблоян, которая стала очевидцем произошедшего, рассказала, что Яшина задержали у Новодевичьего монастыря и доставили в ОМВД "Лужники".

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