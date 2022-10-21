Продюсера Александра Роднянского признали иноагентом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Минюст внес продюсера Александра Роднянского в реестр физлиц-иноагентов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Роднянский известен зрителям благодаря работе над фильмами "Водитель для Веры", "9 рота", "Питер FM", "Жара".

Список граждан-иноагентов пополнили активист Руслан Габбасов и журналист Илья Шуманов. В графе "сведения об иностранных источниках" у них значится "Украина, радио "Свободная Европа" (СМИ признано в РФ иноагентом). Финансирование от Deutsche Welle (СМИ признано в РФ иноагентом) и Киева якобы получают получившие статус иноагентов Татьяна Шадрина и Александр Плющев. Кроме того, иноагентами стали политики Семен Кочкин и Илья Пономарев, а также журналист Катерина Босов.

В реестр СМИ-иноагентов попал журналист Михаил Зыгарь.

Ранее Минюст внес общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди" в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Учредителем организации оказались ранее включенные в реестр физических лиц-иноагентов Константинов Д. В., Афанасьев А. А.



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