Деятельность иноагентов могут ограничить в регионах РФ с военным положением – ГД

Фото: Агентство "Москва"

Введение военного положения в четырех субъектах России может привести к приостановке деятельности иноагентов на этих территориях. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Пока этот статус не означал остановку деятельности организаций, только ограничение в медийном пространстве", – цитирует Новикова ТАСС.

Отмечается, что приостановка деятельности иностранных агентов в связи с военным положением в России предусматривается на законодательном уровне. Информация об этом содержится в пункте 19 статьи 7 "О военном положении".

Однако деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) подобные правила могут не затронуть, сообщил Новиков. Он сообщил, что не видит в работе организации оппозиционных настроений и причин для прекращения ее деятельности на территории России.

19 октября Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Распоряжение президента России начнет действовать с 00:00 четверга, 20 октября. Указ Путина одобрил Совет Федерации.

Помимо этого в восьми регионах России вводится режим средний уровень реагирования, в Центральном и Южном федеральных округах указом был установлен уровень повышенной готовности, в остальных субъектах – базовый.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в связи с нововведениями в России не планируется закрытие границ.



В России утвердили указ президента о введении военного положения в четырех регионах страны

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