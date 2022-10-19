Пригожин заявил о создании "Линий Вагнера" и народного ополчения в ДНР и ЛНР

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Бизнесмен Евгений Пригожин заявил о создании "Линии Вагнера" и народного ополчения в ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на странице пресс-службы компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

"На сегодняшний день "Линия Вагнера" активно возводится на границах Луганской и частично Донецкой области, а также внутри них. Собственно говоря, в основной зоне ответственности "ЧВК Вагнера"", – цитирует Пригожина пресс-служба.

По словам предпринимателя, работы по возведению указанных сооружений также ведутся в Белгородской области. На территории субъекта России осуществляют деятельность инструкторы "ЧВК Вагнера". Они проводят обучающие занятия для военнослужащих, которые будут защищать границы области.

Между тем Пригожин подчеркнул, что другим областям, нуждающимся в обороне, его команда также готова обеспечить помощь.

В среду, 19 октября, Владимир Путин заявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета безопасности России. Указ, подписанный главой российского государства, начнет действовать с 00:00 20 октября.

Помимо этого в Центральном и Южном федеральных округах президентом России был введен режим повышенной готовности. Режим повышенной готовности влечет за собой ряд требований, обязательных к исполнению.



В России утвердили указ президента о введении военного положения в четырех регионах страны

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