В ГД объяснили цели введения военного положения в новых регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Решение ввести военное положение в новых регионах России приведет к более решительным действиям со стороны РФ, заявил член комитета по обороне нижней палаты парламента Виктор Заварзин. Он считает, что следует прекратить жалеть тех, кто одобряет киевский режим.

"Безусловно, это совершенно другой уровень жизни – патрулирование, все остальное. Я поддерживаю эту идею. Безусловно, это нужно делать, потому что банды кругом там шастают", – отметил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Депутат подчеркнул, что удары по местам управления и энергообъектам со стороны РФ не прекратятся.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что военное положение в четырех субъектах РФ ввели для обеспечения безопасности жителей.

Он считает, что решение позволит командировать в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области специалистов ради обезвреживания диверсионных объединений.

"Потому что мы видим, что неонацисты и наемники, которые сегодня зверствуют на окраинах данных территорий, не унимаются", – поделился Водолацкий в разговоре с RT.

Ранее Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Оно начнет действовать в данных регионах с 00:00 20 октября.

Кабмину поручено за три дня представить предложения о мерах, которые будут применяться на территориях, где введено военное положение.

Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

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