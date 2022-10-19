Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в ЦФО и ЮФО России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах России. Об этом стало известно из заявления президента на заседании Совета безопасности РФ.

Главам субъектов поручено осуществлять полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Режим повышенной готовности подразумевает:

ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

усиление охраны общественного порядка, государственных и специальных объектов, а также тех, которые имеют характер повышенной опасности для жизни и здоровья людей и природы;

введение контроля за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем;

введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи и объектов энергетики, использование их работы для нужд обороны.

В ходе выступления на Совете безопасности РФ Путин также заявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий указ уже подписан президентом.

В приграничных с Украиной регионах России введен средний уровень реагирования. Это Крым, Севастополь, Краснодарский край, а также Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. В остальных субъектах РФ – режим базовой готовности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

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