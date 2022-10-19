Что означает введение четырех уровней готовности в регионах России

Владимир Путин 19 октября подписал указ, который вводит в РФ четыре уровня готовности. В частности, максимальный затрагивает ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области, там вводится военное положение. Средний касается приграничных с Украиной территорий, в том числе Крыма и Краснодарского края. Уровень повышенной готовности распространяется на другие регионы ЦФО и ЮФО, а базовый – на оставшиеся субъекты. Рассказываем, что это значит.



Четыре уровни реагирования

Киевский режим отвергает любые предложения о переговорах, заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности 19 октября. Войска противника продолжают обстреливать российские территории, гибнут мирные жители. Киев засылает в РФ диверсионные группы, подчеркнул президент, напомнив о причастности украинских спецслужб к взрыву на Крымском мосту.





Владимир Путин президент РФ Нами пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей, в отношении объектов транспорта, энергетики, хочу подчеркнуть, в том числе и объектов ядерной энергетики.

Чтобы обезопасить территорию России, Владимир Путин подписал два указа. Один вводит военное положение в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий указ был утвержден Советом Федерации. Он вступит в силу с 00:00 20 октября. Второй указ вводит на территории России четыре уровня готовности, в частности: максимальный и средний уровень реагирования, а также уровень повышенной и базовой готовности.



Максимальный уровень – в четырех субъектах РФ

Максимальный уровень реагирования вводится на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Это подразумевает, что местные власти получают полномочия в соответствии с законом "О военном положении".

Таким образом, при необходимости они могут принимать решение об эвакуации социальных объектов (школ, больниц), а также объектов культурного и хозяйственного назначения. Помимо того, на время переселять граждан в районы, считающиеся безопасными.

Полномочия позволяют местным властям вводить особый режим въезда и выезда из регионов, досмотр транспорта. Кроме того, они могут запретить покидать территорию России. При необходимости у населения разрешается изымать нужное для обороны имущество (его стоимость возместит государство).

Также местные власти могут ввести комендантский час и запрет на продажу оружия. Допустимо привлечение жителей к работам для нужд армии и ликвидации последствий обстрелов. Предусматривается также введение военной цензуры и ряд других мероприятий.

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал своевременным введение военного положения на территории четырех новых российских регионов. По его словам, на правах граждан это не отразится. "Это закономерно и своевременно, потому что мы теперь субъекты Российской Федерации. Во-вторых, это особо и кардинально никак не отразится на ограничениях свобод наших граждан, потому что мы с вами живем в режиме военного положения уже на протяжении восьми с половиной лет", – подчеркнул он.



Средний уровень – в восьми регионах

В восьми российских регионах вводится средний уровень реагирования. Речь идет про Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.

Этот статус при необходимости дает возможность местным властям, в частности, усилить охрану общественного порядка и критически важных объектов инфраструктуры. Речь идет про транспорт, коммуникации, энергетику и так далее. Кроме того, жителей могут переселять в безопасное место на некоторое время. Им предоставят стационарное или временное жилье.

Средний уровень реагирования также предполагает ограничение движения транспорта и его досмотр. Помимо того, особый режим въезда и выезда с территории, если в этом есть необходимость. Предусмотрены возможные ограничения по передвижению в регионах и другие меры. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию.





Сергей Аксенов глава Крыма Президент также ввел в Республике Крым и еще нескольких субъектах РФ, граничащих с зоной СВО, средний уровень реагирования, что поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике. Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется.

В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристические объекты в Краснодарском крае и Крыму продолжают работу без изменений. "На текущий момент никаких ограничений на туризм в Крыму и Краснодарском крае не вводилось. Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме", – отметила она.



Уровень повышенной готовности

В других регионах Центрального и Южного федеральных округов указом Владимир Путина вводится уровень повышенной готовности. Он также предполагает при необходимости усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспортных средств и их досмотр. Однако в отличие от среднего уровень повышенной готовности не подразумевает временного отселения граждан в безопасные районы, как и введения особого режима въезда и выезда из региона.

Сергей Собянин подчеркнул, что в столице в данный момент никаких ограничивающих привычный ритм жизни москвичей мер не вводится. В свою очередь, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что введение режима повышенной готовности не повлечет ограничения прав жителей ЦФО и ЮФО России.

"Данные решения касаются в первую очередь органов публичной власти, права граждан никак не ограничиваются", – пояснил он.



Уровень базовой готовности – в остальных регионах

В остальных регионах вводится уровень базовой готовности. В рамках этого режима предусматривается только усиление охраны общественного порядка, критически важных объектов, а также контроль за работой последних.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в связи с новыми мерами закрытие границ страны не планируется.