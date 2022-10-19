Комендантский час в Москве вводиться не будет – Совфед

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вице-спикер Совфеда РФ Юрий Воробьев исключил введение комендантского часа в Москве после указа Владимира Путина о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах России. Его слова передает ТАСС.

"Не будет введено никакого комендантского часа в Москве", – сообщил Воробьев.

Он подчеркнул, что реализация ограничений и требований в Москве может произойти только после указа главы российского государства. В таком случае полномочия по введению ограничений будут возложены на оперативные штабы во главе с губернаторами, заверил сенатор.

Ранее президент России подписал указ о введении режима повышенной готовности в ЦФО и ЮФО. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совбеза РФ.

Режим повышенной готовности предполагает ограничения на передвижения транспортных средств, а также их тщательный досмотр, введение усиленной охраны за общественным порядком и соблюдение других требований.

По итогам заседания Совбеза России также стало известно о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Указ президента начнет действовать с 00:00 20 октября.



Никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни Москвы, не вводится – Собянин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!